Правоохранители задержали бывшего мэра Херсона Колыхаева

Экс-мэр Херсона задержан правоохранителями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о задержании бывшего мэра региональной столицы Игоря Колыхаева.

- Человек, который открыто глумился, призывал игнорировать процессы, это человек, который многому навредил по процессу денацификации. Наконец-то его нейтрализовали, — цитирует Стремоусова РИА Новости.

Он добавил, что задержанный неоднократно призывал местных жителей к саботажу. Стремоусов не уточнил, в чем конкретно обвиняется бывший градоначальник.

Напомним, в Херсоне в пятницу, 24 июня, взорвался автомобиль, власти региона квалифицируют произошедшие как террористический акт. Позже в военно - гражданской администрации региона сообщили, что, по предварительным данным, в результате покушения погиб глава управления семьи, молодежи и спорта ВГА Херсонской области Дмитрия Савлученко, на которого и было совершено покушение.

До этого в Херсонской области было совершено покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева. Взрывное устройство было заложено у оживленного перекрестка. Однако никто из мирных жителей не пострадал, часть строений у места взрыва были повреждены. Турулев получил легкие ранения.