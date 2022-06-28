США внести в санкционный список 57 россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов расширили санкции в отношении России, внеся в список ограничений 57 граждан РФ и несколько российских компаний.

Как сообщается на сайте Министерства финансов США, санкции введены в частности против журналистки, исполняющей обязанности директора телеканала ТНТ Тины Канделаки, бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова и членов его семьи и генерального директора «КамАЗа» Сергея Когогина.

Кроме того, в санкционный список включены Фонд перспективных исследований, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ, «КамАЗ», «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина», «Объединенная авиастроительная корпорация», «Корпорация Иркут» «БМ-Банк, а также 64-я Гвардейская отдельная мотострелковая бригада и 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия.

Как писал сайт kp.ru, Министерство финансов Соединенных Штатов Америки приняло решение запретить импорт золота из России.