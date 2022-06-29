Путин подписал закон о регистрации детей по месту жительства родителей Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает указывать в свидетельстве о рождении ребенка место жительства родителей, а не место фактического появления на свет. Соответствующий документ опубликован официальном портале правовой информации.

Отмечается, что данный закон касается только тех детей, которые появились на свет в России.

До этого момента, согласно нормам от 1997 года, в записи акта о рождении указывалось фактическое место рождения ребенка.

В начале июня 2022 года сайт kp.ru писал, что Госдума в третьем, итоговом чтении приняла законопроект о праве регистрации места рождения ребенка по месту жительства родителей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на расширение оснований на получение маткапитала отцами. Документ предусматривает дополнительные меры господдержки для мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, которые появились на свет после 1 января 2007 года.