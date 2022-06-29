Зеленский пригрозил "наказать" сотрудников российских СМИ Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил "наказать" сотрудников российских средств массовой информации (СМИ) за поддержку военной спецоперации. Об этом политик заявил в видеообращении, которое опубликовал офис главы государства.

Зеленский также добавил, как накануне выступил в ООН с призывом создать "трибунала для России". По его мнению, это необходимо для рассмотрения действий российских военных на украинской территории.

- Отдельно хочу сказать про ответственность тех российских пропагандистов, которые лгут про этот террор, которые пытаются оправдать действия российской армии. Каждый из вас также будет наказан, - заявил украинский лидер. При этом он не стал уточнять, как именно он задумал "наказать" российских журналистов.

До этого Владимир Зеленский обратился к Организации Объединенных Наций (ООН). Он попросил признать Россию "террористическим государством" и исключить страну из Совета Безопасности ООН, где РФ является постоянным членом.