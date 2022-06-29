В Китае выразили обеспокоенность из-за новой стратегической концепции НАТО Фото: REUTERS

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что китайская сторона чрезвычайно обеспокоена последствиями новой стратегической концепции НАТО.

- Как и все миролюбивые государства мира, КНР внимательно следит за стратегическими коррективами НАТО и сейчас мы глубоко обеспокоены политическими последствиями так называемой стратегической концепции, - сказал Цзюнь во время своего выступления на заседании Совбеза ООН.

Ранее Китай призвал НАТО перестать развязать новую холодную войну и распространять фейковую информацию о деятельности КНР. Как отметил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь, Североатлантический альянс является "продуктом холодной войны и крупнейшим в мире военным союзом под руководством США".

Также спецпредставитель Китая по Корейскому полуострову Лю Сяомин напоминал, что 23 года назад НАТО без санкций Совета безопасности ООН начала бомбардировку Югославии, в результате которой погибли 2,5 тысячи человек, в том числе 79 детей.