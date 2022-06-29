Reuters: Западных чиновников шокировал русский салат в меню на саммите НАТО Фото: REUTERS

Западные чиновники и журналисты оказались шокированы появлением "Картофельного салата по-русски" в меню ресторана, который обсуживает саммит НАТО в Мадриде.

Reuters уточняет, что блюдо располагалось на верхней строчке меню, оно предлагалось гостям по цене 8 евро за порцию. В состав салата входит картофель, горох, морковь и майонез.

- Русский салат на саммите НАТО? Я удивлен таким выбором блюда, - признался журналист Иньяки Лопес.

При этом автор отмечает, что "высокое содержание углеводов в блюде оказалось важнее его спорного названия". В итоге салат оказался распродан всего за пару часов.

Ранее сайт kp.ru писал, что турецкая сторона на саммите сообщила, что поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО, стороны уже подписали совместное заявление после переговоров в Мадриде. Конкретные шаги по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО союзники планируют согласовать в течение двух дней.