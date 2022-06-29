NR: победа России на Украине станет вторым за два года унижением для США

Победа России на Украине станет вторым унижением для США за два года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Победа России на Украине станет вторым за два года крупным поражением армии, подготовленной Соединенными Штатами, говорится в публикации обозревателя Майкла Брендана Дауэрти для журнала National Review.

"После унижения в Афганистане это станет вторым за последние два года крупным поражением армии, финансированной и подготовленной США", - заявил Дауэрти, добавив, что "этот риск вполне реален".

По его оценке, попытки Вашингтона увеличить издержки Москвы за счет поставок вооружения Киеву только сделают триумф России более масштабным, так как российский лидер Владимир Путин будет вправе объявить, что победа одержана не только над украинскими националистами, но и над западными державами.

Обозреватель пришел к выводу, что подобное развитие событий станет не только чувствительным ударом по Вашингтону, но и посеет панику среди стран, которые входят в НАТО.

Как ранее писал сайт kp.ru, главнокомандующий британский армии Патрик Сандерс выразил мнение, что Россия после завершения специальной военной операции на Украине будет представлять еще большую угрозу европейской безопасности, в связи с чем необходимо повышать боеготовность Вооруженных сил Великобритании.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон усомнился, что страна вступит в прямой конфликт с Россией на фоне ухудшения отношения Москвы и НАТО из-за спецоперации. Джонсон добавил, что Британии необходимо увеличивать оборонный бюджет, когда "угрозы меняются". Он напомнил, что власти страны уже увеличили бюджет 24 миллиарда фунтов стерлингов