Шведы испугались "символа русского царизма" на острове Готланд

Шведы испугались футболок с короной российских самодержавцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предприниматели продавали футболки на паромах к острову Готланд, в том числе с "символом русского царизма", что испугало шведского политика и офицера в отставке Ингебрикта Шевика. Об этом он рассказал изданию SVT.

"Я даже немного испугался, - рассказал Шевик. - Откуда над шведским гербом взялся геральдический символ царизма?".

Особенно печальным показался Шевику факт, что Российская империя получала контроль над островом Готланд во время войны со Швецией в 1808 года.

Менеджер торговой точки, осуществлявшей продажу футболок, принес извинения покупателям. Он заверил, что корону российских самодержавцев изобразили ненамеренно. Адам Якобссон подчеркнул, что продукцию уже сняли с продажи и готовы вернуть деньги всем желающим сдать напугавшие шведов футболки.

Как ранее писал сайт kp.ru, старший исследователь Шведского института тотальной обороны Микаэль Йонссон выразил мнение, что совместные военные учения Швеции и США на острове Готланд осенью 2021 года стали мощным сигналом в адрес России. По его словам, во время маневров в Балтийском использовали систему залпового огня M142 Himars – самое дальнобойное оружие, когда-либо испытанное в Швеции. В его зону поражения вошла и часть территории РФ.