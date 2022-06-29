Эпидемиолог напомнил, какие риски подстерегают тех, кто купается в фонтанах Фото: Тимур ХАНОВ.

В летнюю жару очень хочется найти прохладный уголок, в ход идут все средства, так что купаться в фонтанах не возбраняется. Но порой такой способ охладиться может принести серьезные проблемы со здоровьем.

Заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, какие опасности подстерегают купающихся.

- Фонтаны — это мелкие водоемы, которые могут быть сильно загрязнены, несмотря на то что их чистят и обрабатывают. Легко подцепить дизентерию, кишечную инфекцию, реже — тиф или холеру, а также лептоспироз, - говорит эпидемиолог «Газете.ru».

Последнее заболевание крайне неприятное, оно вызывает поражение печени и почек, покраснение глаз, жар, провоцирует желтуху.

Такой рассадник недуга эколог, член Московского городского общества защиты природы Антон Хлынов объясняет тем, что вода в таких водоемах слабопроточная, она не имеет возможности самоочищаться.

- Купаться в фонтанах попросту негигиенично. Это довольно маргинальный способ спасения от жары, — отметил эколог.

Надо сказать, что проблемой купания в фонтанах все чаще интересуются власти, а депутаты ищут способ, как остановить разгоряченных граждан. Пока звучат призывы штрафовать купающихся, сообщает "360".

Кстати, получить тепловой удар в жару можно не только от длительного пребывания под солнцем. Душная комната и несоблюдение питьевого режима также вызывают нездоровые состояния, пишет газета "Известия".