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Политика29 июня 2022 7:21

МИД РФ: Москва ответит на визовый режим для россиян на Украине с учетом гуманитарного аспекта

В ведомстве подчеркнули, что украинские граждане для России не чужие
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Россия рассматривает варианты ответа на введение визового режима для россиян Украиной

Россия рассматривает варианты ответа на введение визового режима для россиян Украиной

Фото: REUTERS

Россия ответит на выход Украины из соглашения о безвизовых поездках граждан, что фактически означает введение визового режима для россиян, но с учетом гуманитарного аспекта. Об этом заявил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

"Мы будем изучать ситуацию, связанную с новым шагом Киева, и последствия, которые могут возникнуть для наших граждан, - констатировал Полищук. - Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей. Для нас украинские граждане не чужие".

Он также обратило внимание, что это не первое решение Киева об ужесточении правил въезда россиян за последнее десятилетие. Так, с 2015 года россиян стали пускать на Украину только по загранпаспорту, а с 2018-го – стали требовать отпечатки пальцев и различные документы.

Напомним, 17 июня украинский президент Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для граждан Российской Федерации. Сообщалось, что визы понадобятся россиянам для въезда на территорию Украины с 1 июля 2022 года.

О введении визового режима для граждан России на Украине шла речь и ранее. Так, этот вопрос рассматривался в 2017 году. Представитель тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко назвала такой шаг нерациональным, отметив что введение виз для россиян обойдется Украине в сумму около 57,5 - 75 миллионов долларов и республика получит больше проблем, чем выгоды от такого решения.