МИД РФ: Москва ответит на визовый режим для россиян на Украине с учетом гуманитарного аспекта

Россия рассматривает варианты ответа на введение визового режима для россиян Украиной Фото: REUTERS

Россия ответит на выход Украины из соглашения о безвизовых поездках граждан, что фактически означает введение визового режима для россиян, но с учетом гуманитарного аспекта. Об этом заявил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

"Мы будем изучать ситуацию, связанную с новым шагом Киева, и последствия, которые могут возникнуть для наших граждан, - констатировал Полищук. - Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей. Для нас украинские граждане не чужие".

Он также обратило внимание, что это не первое решение Киева об ужесточении правил въезда россиян за последнее десятилетие. Так, с 2015 года россиян стали пускать на Украину только по загранпаспорту, а с 2018-го – стали требовать отпечатки пальцев и различные документы.

Напомним, 17 июня украинский президент Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для граждан Российской Федерации. Сообщалось, что визы понадобятся россиянам для въезда на территорию Украины с 1 июля 2022 года.

О введении визового режима для граждан России на Украине шла речь и ранее. Так, этот вопрос рассматривался в 2017 году. Представитель тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко назвала такой шаг нерациональным, отметив что введение виз для россиян обойдется Украине в сумму около 57,5 - 75 миллионов долларов и республика получит больше проблем, чем выгоды от такого решения.