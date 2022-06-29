У приговоренного к казни в ДНР наемника из Марокко выявили психопатию

Брагим Саадун (в центре) Фото: Иван ЖИЛЯК

Психиатрическая экспертиза выявила психопатию у приговоренного к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР) наемника из Марокко Брагима Саадуна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

"Экспертиза выявила у него психопатию, однако поставленный экспертами Саадуну диагноз к заболеваниям не относится. Это особенность его характера", - уточнил собеседник агентства.

Как ранее писал сайт kp.ru, суд в Донецке вынес приговор британским подданным 48-летнему Шону Пиннеру и 27-летнему Эйдену Эслину, а также марокканцу Брагиму Саадуну, которые воевали в составе 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, а впоследствии укрывались в бункерах "Азовстали". Они приговорены смертной казни через расстрел.

Напомним, большинство россиян одобряют вынесение смертного приговора в ДНР трем иностранным наемникам, воевавшим на стороне ВСУ. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU. Так, 78% респондентов заявили, что полностью поддерживают суровый приговор. По мнению участников опроса, вынесенное наемникам наказание жестоко, но в то же время и справедливо.