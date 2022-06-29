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Политика29 июня 2022 7:53

НАТО заявила Зеленскому, что конфликт на Украине нужно решить "только на поле боя"

Премьер Бельгии: НАТО заявила Зеленскому, что конфликт нужно решить "только на поле боя"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО получил четкое послание, что конфликт требуется решить только военным путем. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо в среду, 29 июня 2022 года.

"Мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и население Украины, чтобы они выиграли на поле боя", - подчеркнул де Кроо.

Как ранее писал сайт kp.ru, американский обозреватель Майкл Брендан Дауэрти выразил мнение, что победа России на Украине станет вторым за два года крупным поражением армии, подготовленной Соединенными Штатами. Журналист пришел к выводу, что подобное развитие посеет панику среди стран, которые входят в НАТО.

Напомним, Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед лидерами "Большой семерки" (G7), заявив, что хочет урегулировать конфликт на Украине до начала зимы. Украинский лидер заявил о намерении вести переговоры только с "позиции силы" и посетовал, что сейчас у него нет такой возможности.