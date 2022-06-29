Песков оценил слова Джонсона о «токсичной маскулинности» Путина

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова британского премьера Борис Джонсона о том, что Россия не начала бы спецоперацию, если б российский лидер Владимир Путин был женщиной.

- Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований! — цитирует пресс-секретаря главы государства РИА Новости.

Зигмунд Фред — австрийский психолог. Наиболее известен как основатель психоанализа. Главными его достижениями являются разработка трехкомпонентной структурной модели психики (состоящая из «Оно», «Я» и «Сверх-Я»), выделение специфических фаз психосексуального развития личности, а также создание теории эдипова комплекса.

Ранее Борис Джонсон выразил мнение, что Владимир Путин не воспринимает мирные переговоры с Украиной всерьез. По его мнению, российский лидер стремится сделать в украинских городах «новый Грозный». Как считает политик, Вооруженные силы России намерены «сравнять с землей украинские города по примеру Чечни». Такая позиция главы российского государства является трагической ошибкой, сказал Джонсон.