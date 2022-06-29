Генконсул РФ назвал необдуманным отказ Норвегии пропустить грузы в российские поселки на Шпицбергене

Россия и Норвегия консультируются по доставке грузов в российские поселки на Шпицбергене Фото: сайт Минобрнауки России

Норвегия не подумала о последствиях отказа пропустить грузы из РФ в российские поселки на Шпицбергене, заявил генеральный консул России на архипелаге Сергей Гущин.

«Очевидно, Осло просто недостаточно хорошо подумал, что, запрещая сухопутный транзит, Норвегия в том числе запрещает допуск грузов на Шпицберген. По сути, это косвенно нарушает дух Договора о Шпицбергене 1920 года, где прописан принцип недискриминации предоставления грузов, в том числе гражданам и юридическим лицам договаривающихся сторон», – сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, сейчас Россия и Норвегия ведут консультации по доставке грузов в российские поселки на Шпицбергене. Гущин заявил, что задача российской стороны состоит в том, чтобы напомнить Норвегии об ее обязательствах по договору об архипелаге.

Как писал сайт kp.ru, Норвегия отказалась пропустить через контрольно-пропускной пункт «Стурскуг» грузы из России, предназначенные для жителей российских поселений на архипелаге Шпицберген. Разрешение на перевозку продовольствия для жителей шахтерского поселка Баренцбург от Осло, несмотря на усилия российских дипломатов, так и не было получено.