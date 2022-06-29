Экс-глава Минпрома Ставрополья попал в санкционный список США

Виталий Хоценко попал под санкции США Фото: Из материалов пресс-службы

Бывший министр энергетики и промышленности Ставропольского края Виталий Хоценко попал в список санкций, которые наложили США. Он стал персоной нон-грата из-за того, что сейчас является председателем правительства ДНР. Об этом сообщает NewsTracker.

- В отношении Хоценко введены санкции в связи с тем, что он был или является руководителем, сотрудником или членом совета директоров в правительстве России, - сказано в документе Минфина США.

Напомним, Хоценко закончил обучение в МГУ. С 2010 года он строил государственную карьеру на Ямале, после, в 2013 году, стал министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. На этом посту он пробыл до 2019 года, после он стал директором департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России.