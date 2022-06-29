Набиуллина предупредила о последствиях введения управляемого курса рубля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Введение управляемого курса рубля может привести к снижению независимости денежно-кредитной политики России, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Когда мы начинаем управлять курсом, резко снижается независимость и самостоятельность денежно-кредитной политики. То есть, мы привязываемся к валютам чужих стран. Мы вынуждены при управляемом курсе синхронизировать свою денежно-кредитную политику с политикой стран, к валюте которых мы привязываемся», – заявила глава Центробанка на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

По словам Набиуллиной, именно плавающий курс рубля позволяет экономике адаптироваться к изменившимся условиям. Она назвала попытки вернуться к курсу рубля в прежних условиях «искусственным курсом».

Напомним, ранее в ЦБ заявили, что установление фиксированного обменного курса рубля несет риски для экономики.

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