Китай выступил против создания аналога НАТО в Азии

Китай решительно против расширения НАТО на Азию и создания там аналогов альянса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай выступает против вовлечения НАТО в дела Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) или создания в Азии аналога Североатлантического альянса. Об этом заявил постоянный представитель КНР при Организации объединенных наций (ООН) Чжан Цзюнь в среду, 29 июня 2022 года.

"Беспорядки и конфликты, от которых страдают многие регионы мира, не должны возникнуть в АТР, - подчеркнул Цзюнь в ходе выступления на заседании Совбеза ООН. - Страны АТР имеют общую цель - мир и процветание - и хотели бы сосредоточиться на взаимовыгодном сотрудничестве ради общего развития".

Как ранее писал сайт kp.ru, Чжан Цзюнь заявил, что китайская сторона чрезвычайно обеспокоена последствиями новой стратегической концепции НАТО.

"Как и все миролюбивые государства мира, КНР внимательно следит за стратегическими коррективами НАТО и сейчас мы глубоко обеспокоены политическими последствиями так называемой стратегической концепции", - подчеркнул постпред КНР.

Напомним, новая стратегическая концепция НАТО будет включать в себя пункт о защите "суверенитета и территориальной целостности" стран-союзников. Это расширит число территорий, которые затрагивает статья о коллективной обороне Североатлантического альянса. В частности, теперь под нее попадут суверенные испанские территории в Северной Африке (Мелилья и Сеута).