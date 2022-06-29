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Политика29 июня 2022 10:34

Захарова назвала высылку российских дипломатов из Болгарии «заказом внешних сил»

Москва оставляет за собой право на ответные политические и дипломатические действия, заявила представитель МИД РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Захарова назвала высылку российских дипломатов из Болгарии «заказом внешних сил»

Захарова назвала высылку российских дипломатов из Болгарии «заказом внешних сил»

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Решение выслать из Болгарии 70 российских дипломатов было принято по заказу внешних сил, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Сделано это не в интересах Болгарии и ее граждан. Это сделано по заказу внешних сил», – заявила дипломат в ходе брифинга.

По словам Захаровой, эти внешние силы стремятся «стравить европейские государства с Россией и цинично манипулируют несамостоятельными правительствами и политиками». В результате их действий «разрушается все, что на Европейском континенте создавалось десятилетиями», отметила она.

Представитель МИД России назвала решение болгарских властей о высылке россиян «попыткой утратившего доверие парламента и правительства Болгарии нанести разрушительный удар по отношениям с РФ». Как заявила дипломат, Москва оставляет за собой право на ответные политические и дипломатические действия, в том числе и асимметричные.

Как писал сайт Kp.ru, накануне власти Болгарии заявили о высылке из страны 70 российских дипломатов по подозрению в шпионаже.