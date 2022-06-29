Захарова назвала высылку российских дипломатов из Болгарии «заказом внешних сил» Фото: Екатерина СИМОХИНА

Решение выслать из Болгарии 70 российских дипломатов было принято по заказу внешних сил, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Сделано это не в интересах Болгарии и ее граждан. Это сделано по заказу внешних сил», – заявила дипломат в ходе брифинга.

По словам Захаровой, эти внешние силы стремятся «стравить европейские государства с Россией и цинично манипулируют несамостоятельными правительствами и политиками». В результате их действий «разрушается все, что на Европейском континенте создавалось десятилетиями», отметила она.

Представитель МИД России назвала решение болгарских властей о высылке россиян «попыткой утратившего доверие парламента и правительства Болгарии нанести разрушительный удар по отношениям с РФ». Как заявила дипломат, Москва оставляет за собой право на ответные политические и дипломатические действия, в том числе и асимметричные.

Как писал сайт Kp.ru, накануне власти Болгарии заявили о высылке из страны 70 российских дипломатов по подозрению в шпионаже.