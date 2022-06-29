Замглавы МИД России назвал посмешищем санкции США

Сергей Рябков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков назвал посмешищем санкции Соединенных Штатов Америки.

- В погоне за собственными фантомами, в маниакальном упрямстве навредить Москве они изобретают все новые и новые ограничения. Я думаю, что каждый такой шаг становится, если хотите, даже посмешищем. Потому что серьезные люди не могут себя так вести, — сказал дипломат.

По мнению Рябкова, Вашингтон «давно рубит сук, на котором сидит». Он пояснил, что имеет в виду роль доллара в мире.

Ранее власти Соединенных Штатов расширили санкции в отношении России, внеся в список ограничений 57 граждан РФ и несколько российских компаний. Как сообщалось на сайте Министерства финансов США, санкции введены в частности против журналистки, исполняющей обязанности директора телеканала ТНТ Тины Канделаки, бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова и членов его семьи и генерального директора «КамАЗа» Сергея Когогина. Кроме того, в санкционный список включены Фонд перспективных исследований, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ, «КамАЗ», «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина», «Объединенная авиастроительная корпорация», «Корпорация Иркут» «БМ-Банк, а также 64-я Гвардейская отдельная мотострелковая бригада и 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия.