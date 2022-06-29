В МИД России пообещали принять меры в ответ на усиление военного присутствия США в Европе Фото: REUTERS

Россия примет компенсирующие меры в ответ на усиление военного присутствия Соединенных Штатов в Европе, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«США упустили возможность избежать эскалационного сценария, которая была им предоставлена в прошлом году нашими предложениями о гарантиях безопасности. Сейчас то, что происходит, непременно приведет к компенсирующим мерам с нашей стороны», – сказал дипломат.

Рябков отметил, что Россию не удастся запугать решениями об усилении военного присутствия в Европе, подобные мнения – иллюзия. Как заявил замглавы МИД РФ, дополнительные контингенты войск не укрепят безопасность тех стран, в которых они появятся.

Как писал сайт Kp.ru, ранее президент США Джо Байден заявил, что страна усилит военное присутствие по всей Европе. Вашингтон в частности намерен нарастить военное присутствие в Германии и Италии, увеличить количество базирующихся в Испании эсминцев с четырех до шести и направить в Великобританию две дополнительных эскадрильи истребителей пятого поколения F-35, уточнил президент.