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В мире29 июня 2022 13:14

НАТО официально пригласила Финляндию и Швецию вступить в альянс

Вступление в НАТО сделает эти страны более защищенными, завили на саммите в Мадриде
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
НАТО официально пригласила Финляндию и Швецию вступить в альянс

НАТО официально пригласила Финляндию и Швецию вступить в альянс

Фото: REUTERS

Североатлантический альянс сделал Финляндии и Швеции официальное предложение по вступлению в НАТО. На саммите военно-политического блока в Мадриде была достигнута договоренность о подписании протоколов о присоединении этих стран к альянсу.

«Сегодня мы приняли решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО. При любом присоединении к Североатлантическому альянсу крайне важно учитывать законные интересы безопасности всех стран-членов НАТО. Мы приветствуем заключение трехстороннего меморандума между Турцией, Финляндией и Швецией по этому вопросу», – говорится в коммюнике на сайте НАТО.

Как отмечается в заявлении, вступление в альянс сделает Финляндию и Швецию более защищенными, а евроатлантический регион станет безопаснее.

Как писал сайт kp.ru, ранее Турция согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Напомним, Анкара выступала против этих стран в альянс и поставила условие – снятие ограничений на поставки оружия, введенные против Турции после закупок российских вооружений, прекращение поддержки «Рабочей партии Курдистана», объявленной ею террористической организацией и экстрадиция курдских боевиков, нашедших приют в Скандинавии.