Reuters: Литва может возобновить транзит в Калининград через несколько дней

Литва может возобновить транзит в Калининград через несколько дней Фото: Александр Подгорчук

Транзит грузов через Литву в Калининградскую область может возобновиться уже через несколько дней, сообщают источники, знакомые с ситуацией.

По информации Reuters, чиновники Евросоюза склоняются к компромиссному решению с Вильнюсом, чтобы ослабить напряжение с Россией. В настоящее время ЕС ведет переговоры, чтобы вывести Калининградскую область из-под действия санкций, пишет агентство. Соглашение о разрешении транзита в регион могут подписать в начале июля при условии отсутствия возражений со стороны Литвы, уточняется в сообщении.

Напомним, ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Литва объявила о прекращении транзита санкционных товаров, сообщив под запрет попало около 50% всех товаров. Глава региона также подчеркнул, что таким образом республика грубо нарушила условия ее вступления в Евросоюз, которые предполагают свободный транзит в и из Калининградской области.

Как писал сайт kp.ru, накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подвижек в решение вопроса о транзите товаров через Литву в Калининградскую область пока нет.