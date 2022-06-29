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Общество29 июня 2022 20:08

Последняя песня Юрия Шатунова опубликована на следующий день после похорон певца

Последняя песня Юрия Шатунова, умершего в ночь на 23 июня от сердечного приступа, опубликована на YouTube-канале артиста
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Юрий Шатунов

Юрий Шатунов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последняя песня Юрия Шатунова, в которой содержатся пророческие слова, была опубликована на YouTube-канале исполнителя. Об этом журналистам рассказал представитель артиста Аркадий Кудряшов.

“Осталось много неизданных песен Юры. Все это нужно выпустить, чтобы память о нем сохранилась на долгие годы. Одна из последних композиций оказалась пророческой. Мы на поминках ее впервые послушали. Такое чувство, что поет человек, который понимает, что завершил свой земной путь…” - рассказал директор Шатунова Аркадий Кудряшов.

Лирическая песня называется "Каждому свое". За полчаса видеоролик набрал более семи тысяч просмотров. В этой песне артист рассказывает о том, как его душа покидает земной мир.

“Вот и я подобно легкой птице покидаю свой вчерашний плен. Расправляю крылья и лечу, наполняя легкие свободой…” - поет в своей последней музыкальной композиции Юрий Шатунов.

Напомним, популярный исполнитель Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Причиной смерти артиста стал обширный инфаркт.