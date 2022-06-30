Путин ответил на слова Джонсона о том, что женщина не начала бы военную спецоперацию на Украине Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин посчитал не очень корректной ссылкой слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что женщина во главе РФ не допустила бы начала военной спецоперации на Украине.

- Я просто хочу напомнить события новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. Вот женщина приняла решение о начале военных действий, где эти острова и где Британия, - отметил российский лидер во время выступления на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова Джонсона о том, что Россия не начала бы спецоперацию, если бы Владимир Путин был женщиной. По его словам, "старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований".

До этого Джонсон выразил мнение, что Путин не воспринимает мирные переговоры с Украиной всерьез. Он предположил, что российский президент стремится сделать в украинских городах "новый Грозный".

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.