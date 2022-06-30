В США надеются использовать изъятые у российских предпринимателей активы в пользу Украины Фото: REUTERS

В Минюсте США заявили, что американская администрация надеется, что шаги конгресса Штатов позволят использовать изъятые у российских предпринимателей активы в пользу Украины. Об этом заявила замглавы американского Минюста Лиза Монако.

- Мы стремимся добраться до этих активов вне зависимости от того, представлены ли они в виде роскошных яхт, банковских счетов, иных товаров, самолетов или чего угодно ... с нашей точки зрения, (их изъятие) стоит на повестке дня, - отметила представитель ведомства.

Также Монако выразила надежду, что такие действия позволят "предоставить эти вырученные средства тем людям, которые в них нуждаются… и это народ Украины".

Накануне сообщалось, что в ФРГ впервые конфисковали недвижимость граждан России в связи с введенными санкциями, речь идет о нескольких квартирах в столице Баварии, а также банковском счете. Имена собственников недвижимости не сообщаются, но отмечается, что это якобы супружеская пара, муж - "член российской Госдумы", его супруга живет в Мюнхене.