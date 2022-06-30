В ООН заявили, что призыв Зеленского исключить Россию из Генассамблеи должен рассматривать Совбез организации

В ООН заявили, что призыв Зеленского исключить России из Генассамблеи должен рассматривать Совбез организации Фото: REUTERS

Исключение страны из Генассамблеи ООН возможно только через Совет Безопасности организации. Об этом журналистам рассказала представитель председателя 67-й сессии ГА ООН Полина Кубиак. Так она отреагировала на недавний призыв украинского лидера Владимира Зеленского, который посчитал необходимым исключить Россию.

- Все подобные решения проходят через Совет Безопасности ООН, - сказала Кубиак.

Напомним, днем ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к Организации Объединенных Наций (ООН). Он попросил признать Россию "террористическим государством" и исключить страну из Совета Безопасности ООН, где РФ является постоянным членом. Свою позицию он объяснил тем, что это будет "справедливо и необходимо".

До этого в российском МИД уже заявляли, что сценарий с лишением РФ членства в ООН заведомо является неосуществимым, Совет Безопасности организации не сможет вынести такую рекомендацию.