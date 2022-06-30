Депутат Рады Гончаренко заявил, что на саммите НАТО обсуждался захват Смоленска, Кубани и Москвы Фото: Александр КОЦ

На саммите НАТО представители Украины вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой обсуждали возможности захвата и аннексии ряда российских регионов. Об этом в своём Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко.

- Если более детально, то договорились о следующем: Смоленск - Литве, Кубань - Украине, ... Москву - полякам, - раскрыл детали обсуждения Гончаренко.

Депутат также назвал вечной дружбу Киева и Вильнюса.

Накануне сообщалось, что лидеры стран НАТО приняли на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года. В коммюнике военно-политического блока Россия названа основной угрозой безопасности альянса. Там же в качестве трех ключевых задач альянса обозначены сдерживание и оборона, предотвращение кризисов и безопасность на основе сотрудничества.