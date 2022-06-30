Оценен курс рубля из-за последствий нефтяного эмбарго Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2023 году среднегодовой курс рубля составит 83 рубля за доллар. Такой прогноз может сбыться в том случае, если у России получится заместить выпадающий нефтяной экспорт в Евросоюз (ЕС) на 50%, считают аналитики компании "Ренессанс Капитал".

Отмечается, что в таком случае цена нефти марки Brent будет находиться на уровне 100 долларов за баррель, а Urals - порядка 70 долларов. Однако это еще не все - эксперты описали и другие возможные сценарии последствий нефтяного эмбарго ЕС, пишет РБК.

Накануне сообщалось, что ЦБ готовится провести очередное заседание, где будет обсуждаться ключевая ставка. Скорее всего, показатель снова пойдет вниз, это необходимо для поддержания экономической стабильности в стране, так как сильный рубль ведет к потере доходов бюджетом. Главный финансовый документ страны сверстан исходя из курса доллара в 74 рубля.

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев полагает, что ставка упадет на до одного процента.