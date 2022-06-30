Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика30 июня 2022 1:51

В Совбезе оценили заморозку активов России

Замсекретаря Совбеза РФ Венедиктов назвал заморозку активов России одной из величайших краж в истории
София ГОНЧАРОВА
В Совбезе оценили заморозку активов России

В Совбезе оценили заморозку активов России

Фото: REUTERS

Заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Венедиктов заявил, что заморозка активов России является одной из величайших краж в истории.

- Стоит называть вещи своими именами: заморозка российских активов - это одна из величайших краж в истории, - рассказал он РИА Новости.

Также Венедиктов добавил, что парадокс ситуации заключается в том, что "организаторами этого преступления" выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры.

- Это все равно, что поручить лисе сторожить курятник, - отметил он.

До этого сообщалось, что в Минюсте США выразили надежду, что шаги конгресса Штатов позволят использовать изъятые у российских предпринимателей активы в пользу Украины. Об этом заявила замглавы американского Минюста Лиза Монако. Также она считает, что такие действия позволят "предоставить эти вырученные средства тем людям, которые в них нуждаются… и это народ Украины".