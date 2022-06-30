На Украине предложили принудительно депортировать людей из зоны боевых действий Фото: REUTERS

На Украине предложили принять закон, позволяющий в принудительном порядке осуществлять депортацию людей из зоны боевых действий. Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил глава назначенной Киевом "военной администрации Луганской области" Сергей Гайдай.

Против этой меры категорически выступали жители находящегося сейчас на линии соприкосновения Лисичанска в ЛНР, пока он был полностью под контролем ВСУ.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении уголовной ответственности за сотрудничество с Россией. Закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

А в прошлом году Верховная рада приняла закон о "коренных народах Украины", в перечень которых не включены русские. В законе говорится о том, что коренной народ Украины - это автохтонная этническая общность, сформированная на территории Украины, которая является носителем самобытного языка и культуры, а также имеет социальные, культурные, традиционные или представительные органы, осознает себя коренным народом страны.