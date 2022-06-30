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Политика30 июня 2022 6:52

Замсекретаря Совбеза Венедиктов заявил, что Западу не нужна суверенная Россия

Венедиктов отметил, что «история дает тому массу примеров»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Замсекретаря Совбеза Венедиктов заявил, что Западу не нужна суверенная Россия

Замсекретаря Совбеза Венедиктов заявил, что Западу не нужна суверенная Россия

Фото: REUTERS

Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что Россия неугодна западным странам просто по факту своего существования в статусе суверенной державы.

«Да», - заявил замсекретаря Совбеза РФ, отвечая на соответствующий вопрос в интервью РИА Новости, отметив, что «история дает тому массу примеров».

Венедиктов предложил вспомнить, через «какое время западники объявили холодную войну СССР». «Менее чем через год после окончания Второй мировой войны», - отметил политик.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Венедиктов также прокомментировал заморозку российских активов, назвав это одной из величайших краж в истории. Как отметил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ, парадокс ситуации заключается в том, что «организаторами этого преступления» выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры.