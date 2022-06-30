Замсекретаря Совбеза Венедиктов заявил, что Западу не нужна суверенная Россия Фото: REUTERS

Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что Россия неугодна западным странам просто по факту своего существования в статусе суверенной державы.

«Да», - заявил замсекретаря Совбеза РФ, отвечая на соответствующий вопрос в интервью РИА Новости, отметив, что «история дает тому массу примеров».

Венедиктов предложил вспомнить, через «какое время западники объявили холодную войну СССР». «Менее чем через год после окончания Второй мировой войны», - отметил политик.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Венедиктов также прокомментировал заморозку российских активов, назвав это одной из величайших краж в истории. Как отметил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ, парадокс ситуации заключается в том, что «организаторами этого преступления» выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры.