Депутат бундестага Шмидт заявил, что санкции против России вредят немецкому бизнесу

В бундестаге заявили, что санкции против России вредят немецкому бизнесу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат бундестага и уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) по российским немцам Евгений Шмидт заявил, что антироссийские санкции вредят немецкому бизнесу.

- Я лично и фракция АдГ открыто выступаем против санкций. Потому что санкции вредят в первую очередь немецкому бизнесу и простым людям... Санкции абсолютно контрпродуктивны и в первую очередь вредят нам самим, — цитирует парламентария РИА Новости.

По его мнению, политика ФРГ и нагнетание в местных СМИ привели к русофобии в Германии. Шмидт убежден, что культура не должна пересекаться с политикой.

Ранее власти Соединенных Штатов расширили санкции в отношении России, внеся в список ограничений 57 граждан РФ и несколько российских компаний. Как сообщалось на сайте Министерства финансов США, санкции введены в частности против журналистки, исполняющей обязанности директора телеканала ТНТ Тины Канделаки, бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова и членов его семьи и генерального директора «КамАЗа» Сергея Когогина. Кроме того, в санкционный список включены Фонд перспективных исследований, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ, «КамАЗ», «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина», «Объединенная авиастроительная корпорация», «Корпорация Иркут» «БМ-Банк, а также 64-я Гвардейская отдельная мотострелковая бригада и 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия.