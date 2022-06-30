Президент Шри-Ланки попросил Путина поставить нефть

Президент Шри-Ланки обратился к Путину с просьбой поставить нефть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса обратился к российскому лидеру Владимиру Путина с просьбой поставить нефть в страну.

- Ожидается, что на днях президенты двух стран проведут телефонный разговор и выработают договоренности с вероятной организацией официального визита в Москву, — пишет Daily Mirror со ссылкой на свой источник.

Ранее издание Financial Times заявило, что Индия и Китай могут помешать реализации замысла G7 (Большой семерки) по ограничению цен на российскую нефть. Предполагается, что сорвать план «семерки» страны смогут благодаря предоставлению своих судов. Как полагают опрошенные изданием аналитики, это позволит Москве обойти любые меры стран G7 или Европейского союза, которые, как планируют авторы инициативы, будут предоставлять импортерам свои страховые и транспортные услуги. Представитель ЕС в беседе с изданием предположил, что сложнее всего будет убедить достаточное количество стран и крупных страховщиков поддержать предложенную схему. Тем временем, другой эксперт выразила сомнение в перспективах задумки G7 из-за невысоких шансов установить цену, достаточно низкую, чтобы урезать нефтяные доходы России.