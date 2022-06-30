Гроб Пьера Нарцисса подменили

Пьер Нарцисс Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сегодня, 30 июня, в ритуальном зале морга Центральной клинической больницы Москвы пройдет церемония прощания с певцом Пьером Нарциссом. Мероприятие начнется в 11:30 по московскому времени.

Напомним, церемония прощания должна была состояться 25 июня, однако ее дважды переносили.

Первыми на прощание приехали экс-супруга артиста и его дочь. Бывшая жена Нарцисса Валерия заверила, что на этот раз прощание все-таки состоится. Между тем, из-за двух сорвавшихся церемоний семья потеряла 500 тысяч рублей.

- Я третий раз арендую зал - каждый раз по 150 тысяч. Плюс мы покупали гроб - белый с золотом, как любил заюша, - рассказала Валерия. - Камерунские родственники этот гроб исподтишка заменили на свой. Это ещё минус 200 тысяч.

Женщина также рассказала о подлом поступке матери и сестры-двойняшки Пьера Нарцисса, которые в 12 ночи, за несколько часов до третьего прощания, заменили гроб артиста. До этого родственники дважды срывали похороны, хотя ранее со свекровью у Валерии были хорошие отношения.

Напомним, в среду, 22 июня, стало известно о смерти певца Пьера Нарцисса. Об этом рассказала дочь артиста Каролина-Кристель Калачева. Дочь артиста рассказала kp.ru, что певцу проводили операции на почки, и Пьер Нарцисс не пережил это хирургическое вмешательство. Пьер Нарцисс родился 19 февраля 1977 года в Камеруне. В 90-х мужчина приехал в Россию, где поступил в МГУ на факультет журналистики. Известность получил во время второго сезона шоу «Фабрика звезд». Его главным хитом стала композиция «Шоколадный заяц».