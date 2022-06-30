Пьера Нарцисса хоронят в черной кепке со стразами

Пьер Нарцисс будет похоронен в черной кепке, усыпанной стразами Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Москве проходят похороны музыканта Пьера Нарцисса, исполнителя хита "Шоколадный заяц", в четверг, 30 июня 2022 года. "Комсомольская правда" ведет онлайн-трансляцию прощания с артистом.

Певец будет похоронен в черной кепке, которая усыпана стразами. Артист любил носить этот головной убор при жизни. У гроба очень много цветов, преимущественно, алые и белые розы. На траурной церемонии звучит громкая живая музыка.

Вдова и дочь Пьера Нарцисса находятся вместе с остальными в ритуальном зале морга Центральной клинической больницы, где проходит церемония прощания с музыкантом.

Как ранее писал сайт kp.ru, Певец Пьер Нарцисс умер на 46-м году жизни в больнице. Врачи бились за пациента, провели экстренную операцию, но он слишком поздно взялся за здоровье и обратился за помощью. У певца были серьезные и запущенные проблемы со здоровьем: несовместимые с жизнью осложнения развились на фоне почечной и сердечной недостаточности.