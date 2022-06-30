Электронные водительские права введут в России до конца 2022 года

В России до конца 2022 года введут электронные водительские права Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников сообщил, что электронные водительские права введут в РФ до конца 2022 года.

- В этом году, я надеюсь, что мы доработаем до конца с Минцифрой, и у нас будет электронное водительское удостоверение, которое также будет воспользовано большинством наших участников дорожного движения, — сказал он в ходе пресс-конференции.

Черников также сообщил, что для введения электронных документов потребуются правки в ПДД. Он пояснил, что сотрудники ГИБДД могут потребовать бумажную версию документа в ряде случаев. К примеру, если усомнятся в подлинности VIN-номера.

Ранее МВД России сообщило, что готово к введению электронных паспортов на территории страны. По словам начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентины Казаковой, ведомство знает, как будут выглядеть и изготавливаться электронные паспорта, а также как они будут использоваться. В МВД ожидают только ответа из Минцифры и других министерств, которые также прорабатывают этот вопрос. Позже министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны Максут Шадаев сообщил, что электронный паспорт начнет действовать в трех регионах России до конца 2022 года. По его словам, электронный паспорт будет двух видов – смарт-карта и приложение с QR-кодом, взаимосвязанные между собой.