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Политика30 июня 2022 10:11

Минобороны России назвало обмен пленными 29 июня 2022 личным указанием Путина

Обмен состоялся по формуле «144 на 144»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минобороны России назвало обмен пленными 29 июня 2022 личным указанием Путина

Минобороны России назвало обмен пленными 29 июня 2022 личным указанием Путина

Фото: REUTERS

В Министерстве обороны РФ заявили, что обмен пленными, который состоялся в среду, 29 июня, по формуле «144 на 144», произошел по указанию верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

«Вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведен по прямому указанию верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации», - заявил в четверг, 30 июня, официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Официальный представитель министерства также заявил, что здоровье, жизнь, освобождение российских военных, бойцов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), являются самой главной задачей. «Практически все освобожденные - раненые или тяжелораненые. Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь», - отметил он.

Уточняется, что общее число украинских военных, захваченных или сдавшихся в плен, превышает 6 тысяч человек.

Напомним, что днем ранее, 29 июня, глава Донецкой Народной республика (ДНР) Денис Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле «144 на 144», указав на то, что большинство переданных Киевом людей ранены, им требуется срочная медицинская помощь.