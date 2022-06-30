Минобороны России назвало обмен пленными 29 июня 2022 личным указанием Путина Фото: REUTERS

В Министерстве обороны РФ заявили, что обмен пленными, который состоялся в среду, 29 июня, по формуле «144 на 144», произошел по указанию верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

«Вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведен по прямому указанию верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации», - заявил в четверг, 30 июня, официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Официальный представитель министерства также заявил, что здоровье, жизнь, освобождение российских военных, бойцов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), являются самой главной задачей. «Практически все освобожденные - раненые или тяжелораненые. Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь», - отметил он.

Уточняется, что общее число украинских военных, захваченных или сдавшихся в плен, превышает 6 тысяч человек.

Напомним, что днем ранее, 29 июня, глава Донецкой Народной республика (ДНР) Денис Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле «144 на 144», указав на то, что большинство переданных Киевом людей ранены, им требуется срочная медицинская помощь.