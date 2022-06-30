Лавров: Запад начинает осознавать, что архитектуру безопасности не построить без Москвы и Минска

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Часть западных стран начинает осознавать, что архитектуру безопасности не построить без Москвы и Минска, заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в четверг, 30 июня 2022 года.

"Надо думать об общеевропейском сотрудничестве, - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. - Я не знаю, о каком сотрудничестве идет речь, в нынешних условиях трудно себе вообразить, но то, что безопасность выстраивать без нас с вами невозможно - это факт. И вот это начинают многие понимать".

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал Запад признать свои ошибки и покаяться в собственной глупости. Политик надеется, что у западных стран хватит смелости на этот шаг. Хотя "надежда слабая", но она есть, заверил политик.

Напомним, Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к диалогу с Западом.

"Мы открыты к диалогу. Но танцевать танго нужно вдвоем. А наши партнеры пока что занимаются брейк-дансом - в одиночку", — заявил руководитель российского внешнеполитического ведомства.