Медведев призвал Запад покаяться в собственной глупости

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина

Запад должен признать свои ошибки и покаяться в собственной глупости, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в четверг, 30 июня 2022 года.

"Отринуть порочную практику незаконного экстерриториального применения законодательства и дискриминационного отношения ко всему, что имеет российские корни. Просто покаяться в собственной глупости", - уточнил Медведев.

Политик выразил надежду, что у западных стран хватит смелости на этот шаг. Хотя "надежда слабая", но она есть, заверил зампред Совбеза России.

В противном случае Россия "проживет и без них (западных партнеров)", так как мир "не сводится к границам западных стран", заключил Медведев.

Как ранее писал сайт kp.ru, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад не отменит антироссийские санкции без "честного соглашения" РФ и Украины. Заявление было сделано после саммита G7 в ФРГ.

Напомним, обозреватель Николя Баверез рассказал, что Саудовская Аравия, Индия и Индонезия ругают Запад за антироссийские санкции, которые, по их мнению, спровоцировали продовольственный кризис в мире.