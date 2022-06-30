Столтенберг заявил, что НАТО стремится не допустить прямого конфликта с Россией из-за Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО ставит перед собой задачу не допустить прямого конфликта с Россией из-за Украины, указав на то, что ущерб такого столкновения будет несопоставим.

«У НАТО есть две задачи. Первая - это оказание поддержки Украине… Мы наращиваем эту поддержку ... Но у нас также есть ответственность не допустить распространения конфликта за границы Украины. Поэтому НАТО не является частью конфликта "на земле"», - заявил он, отметив на то, что альянс поддерживает Киев, но не является частью конфликта

Такое заявление генсек альянса сделал в четверг, 30 июня, на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде. Как писал сайт kp.ru, Столтенберг также призвал Россию вывести свои войска с Украины и закончить специальную военную операцию, а также отметив, что блок продолжит поддерживать украинские власти.

Напомним, ранее Столтенберг уже на раз говорил подобные вещи. Так ранее он заявил, что НАТО не собирается выступать стороной конфликта на Украине, поэтому не отправит туда войска, поскольку намерен избегать войны с Россией.