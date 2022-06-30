Песков назвал чудовищными некоторые заявления Джонсона

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что британский премьер Борис Джонсон часто позволяет себе чудовищные заявления.

Так он прокомментировал призыв британского политика бойкотировать саммит G20 в Индонезии. Джонсон также заявил, что будет «изумлен, если Путин приедет лично».

- Вы знаете, что господин Джонсон допускает очень много разных высказываний и заявлений: удачных, менее удачных, совсем неудачных и чудовищных по своему содержанию, — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее помощник российского лидера Владимира Путина Юрий Ушаков подтвердил, что глава государства примет участие в мероприятии. Ушаков не смог уточнить, в каком формате российский лидер будет принимать участие в саммите – очном или по видеосвязи. По словам помощника президента, в приглашении от Индонезии был заявлен очный формат. Этот вопрос, сообщил он, будет обсуждаться во время визита индонезийского президента Джоко Видодо в Москву, который состоится 30 июня.

Позже премьер Италии Марио Драги заявил, что президент Индонезии Джоко Видодо исключает приезд президента России Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии.