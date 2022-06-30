Матвиенко попросила Мишустина повлиять на министров, игнорирующих звонки губернаторов

Валентина Матвиенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к российскому премьеру Михаилу Мишустину с просьбой повлиять на министров, игнорирующих звонки глав регионов РФ.

- На совещании Мишустина с руководством Совета Федерации в правительстве Валентина Ивановна Матвиенко рассказала председателю правительства, что целый ряд губернаторов не могут дозвониться до некоторых министров, — цитирует свой источник РИА Новости.

При этом Матвиенко не назвала имена этих министров. Мишустин же пообещал обсудить этот вопрос на ближайшем заседании правительства. Глава кабмина добавил, что если ситуация не изменится, то он пригласит всех губернаторов «и они будут вместе с ним дозваниваться до этих министров».

Ранее правительство России обновило критерии оценки эффективности глав регионов и региональных органов власти. Изменения коснулись шести методик расчета эффективности работы. Обновления внесены, в частности, в такие методики расчета эффективности, как «Качество городской среды», «Качество окружающей среды», «Цифровая зрелость». Так, в первой повышены требования к работе с отходами. Что касается методики «Цифровая зрелость», то она обновлена полностью: если раньше она предполагала единый для всех регионов уровень охвата госорганов цифровыми технологиями, то теперь он будет устанавливаться для каждого субъекта страны отдельно.