Цена газа в Европе превысила 1600 долларов за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе продолжает расти Фото: REUTERS

Спотовая цена на газ в Европе перевалила за 1600 долларов за тысячу кубометров. Выше в 2022 году цены находились в первой декаде марта, когда котировки превышали 2000 долларов за тысячу кубов.

Как следует из биржевых данных, ближайший, августовский фьючерс на индекс TTF на бирже ICE Futures днем 30 июня достиг 1606,5 доллара за тысячу кубометров. Увеличение составило более 6,5%.

Напомним, в настоящее время европейский рынок газа испытывает большую нехватку поставок импортного топлива.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с ростом цен на газ в Европе, заявил, что европейские страны "сами натворили дел и ищут виновных".

Ранее канцлер Австрии обвинил Россию в повышении цен на газ в Европе. Стоимость голубого топлива выросла как никогда, отмечал в начале февраля 2022 года политик.