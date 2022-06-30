Путин: ситуация с продовольствием в мире грозит стать трагической

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин предупредил об угрозе ухудшения ситуации с продовольствием в мире. Об этом российский лидер заявил в четверг, 30 июня 2022 года.

Глава государства подчеркнул, что нужно принимать меры уже сейчас, чтобы ситуация в этой сфере в дальнейшем не стала трагической.

По словам Владимира Путина, сильнее всего продовольственный кризис угрожает развивающимся странам, а Соединенные Штаты тем временем "напечатали денег и скупают продовольствие".

Как ранее писал сайт kp.ru, генсек Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что решить проблему продовольственного кризиса в мире нельзя без возвращения на мировые рынки удобрений и сельхозпродукции из России и Украины.

Гутерриш добавил, то ООН не только продолжает переговоры по открытию "зернового коридора" для вывоза украинского зерна по Черному морю, но и ведет работу по обеспечению поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки без ограничений.