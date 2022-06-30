Украина заявила о разрыве дипломатических отношений с Сирией в ответ на признание ДНР и ЛНР

Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией из-за признания Дамаском ЛДНР. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией в ответ на признание Дамаском республик Донбасса. Об этом сказано в заявлении, опубликованном в четверг 30 июня украинским МИД. В заявлении украинского дипломатического ведомства отмечается, что консульские отношения между двумя странами сохранятся.

«Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений, в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года», - цитирует заявление украинского МИД РИА Новости.

Также Украина заявила о наложении санкций на ряд юридических и физических лиц Сирии и введении торгового эмбарго.

«Украинская сторона также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц», - заявили в МИД Украины.

Напомним, Сирийская Арабская Республика решила признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.