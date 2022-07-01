Тарифы на коммунальные услуги увеличены в России с 1 июля

С 1 июля 2022 года в России вырастут тарифы на ЖКХ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 июля 2022 года в России уже традиционно увеличились тарифы на коммунальные услуги. Повышение, как и в прошлые годы будет разным, в зависимости от региона — от 3,2% до 6,5%.

"Потолки" цен для каждого региона установлены постановлением правительства еще в октябре 2021 года. Однако в некоторых субъектах повышение в итоге оказалось меньше "разрешенного". Например, для Санкт-Петербурга максимальный индекс был запланирован в размере 6,3%, но по факту городские власти решили ограничиться 3,5%.

В число регионов с наибольшим повышением платежей за ЖКХ вошли Чечня (6,5%), Крым и Татарстан (по 6,2%), а также Дагестан (6%). Наименьший рост стоимости коммуналки зафиксирован в республиках Марий Эл (3,2%), Удмуртия (3,4%), Алтай (3,4%) и Камчатском крае (3,8%).

Отметим, что речь идет о плате за отопление, воду, канализацию, газ, электричество и вывоз мусора. Также стоит обратить внимание, что это средние цифры. У отдельных граждан того или иного населенного пункта указанные услуги могут подорожать как на меньший, так и на больший процент.

Какие еще изменения ждут россиян с 1 июля 2022 года, читайте в материале "Комсомольской правды".