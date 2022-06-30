Центробанк разрешил россиянам переводить на зарубежные счета до миллиона долларов в месяц

Банк России повысил потолок перевода валюты с российских счетов на иностранные до миллиона долларов в месяц. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Банк России продолжает снимать ограничения, установленные ранее по операциям для физических лиц. Так, с 1 июля для физических лиц, которые являются российскими резидентами, устанавливается порог перевода со своего счета в российском банке на счет за рубежом в один миллион долларов США. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка в четверг 30 июня.

Уточняется, что деньги могут быть переведены резидентом как на собственный зарубежный счет, так и другим лицам, как в долларах США, так и в другой валюте. Таким же правом обладают и физические лица, которые являются резидентами дружественных стран.

«С 1 июля 2022 года физические лица — российские резиденты имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 1 млн долларов США или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте», - сказано в сообщении пресс-службы банка.

В Центробанке объяснили, что лимиты по переводам повышены в связи с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке.

Напомним, 16 мая 2022 года Центробанк РФ увеличил с 10 тыс. до 50 тыс. долларов месячный лимит по сумме переводов физических лиц за рубеж.

Позднее Банк России повысил лимит переводов за рубеж для физических лиц до $150 тысяч в месяц, в том числе и для нерезидентов, которые могут переводить за рубеж свою зарплату.

Тем временем некоторые российские банки начали по капле отжимать иностранную валюту у клиентов. Доллары и евро начали утекать со счетов россиян. Как не платить комиссию и спасти свои деньги, узнайте здесь на kp.ru.