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Экономика7 июня 2022 18:35

Банк России повысил лимит переводов за рубеж для физических лиц до $150 тысяч в месяц

Нерезиденты смогут переводить за рубеж свою зарплату
Мария ПАВЛОВА
Российский ЦБ втрое увеличил лимиты перевода денег за границу физическими лицами.

Российский ЦБ втрое увеличил лимиты перевода денег за границу физическими лицами.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Российский Центробанк объявил о повышении с 8 июня лимита переводов за рубеж для физических лиц. Об этом сообщила 7 июня пресс-служба банка.

Сообщается, что физические лица, которые являются российскими резидентами, могут в течение календарного месяца перевести за рубеж на свой собственный счет или другому человеку сумму, не превышающую $150 тысяч либо эквивалент этой суммы в другой валюте. Такие же суммы смогут перечислять за рубеж физические лица, которые не являются российскими резидентами, но являются гражданами дружественных стран. Также все нерезиденты по-прежнему смогут переводить за рубеж свою зарплату.

Лимит увеличивается втрое – ранее он составлял $50 тысяч.

«Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран в течение месяца смогут перевести не более 10 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте (прежний порог — 5 тыс. долларов США)», - сообщили в ЦБ.

Тем временем правительство РФ рассмотрит законопроект, позволяющий засекретить информацию о золотом запасе и валютных резервах.

Президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество.