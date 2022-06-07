Банк России повысил лимит переводов за рубеж для физических лиц до $150 тысяч в месяц

Российский ЦБ втрое увеличил лимиты перевода денег за границу физическими лицами. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Российский Центробанк объявил о повышении с 8 июня лимита переводов за рубеж для физических лиц. Об этом сообщила 7 июня пресс-служба банка.

Сообщается, что физические лица, которые являются российскими резидентами, могут в течение календарного месяца перевести за рубеж на свой собственный счет или другому человеку сумму, не превышающую $150 тысяч либо эквивалент этой суммы в другой валюте. Такие же суммы смогут перечислять за рубеж физические лица, которые не являются российскими резидентами, но являются гражданами дружественных стран. Также все нерезиденты по-прежнему смогут переводить за рубеж свою зарплату.

Лимит увеличивается втрое – ранее он составлял $50 тысяч.

«Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран в течение месяца смогут перевести не более 10 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте (прежний порог — 5 тыс. долларов США)», - сообщили в ЦБ.

Тем временем правительство РФ рассмотрит законопроект, позволяющий засекретить информацию о золотом запасе и валютных резервах.

Президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество.