В Херсоне прогремел взрыв. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В Херсоне прогремел взрыв. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Официальных сообщений от местных властей о ЧП к данному моменту не поступало.

По данным агентства, взрыв случился в районе СИЗО. По предварительной информации, никто не пострадал.

"По предварительным данным, имеются повреждения городской инфраструктуры, в частности забора телевышки, внешне похожие на последствия разрыва снаряда, выпущенного с территории, контролируемой Вооруженными силами Украины", - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт kp.ru, руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов пригрозил России терактами и диверсиями на подконтрольной российским Вооруженным силам территории страны. По его словам, "партизанская работа" в данном направлении усиливается.

Напомним, во вторник, 7 июня 2022 года, случился взрыв в херсонском кафе "Ностальжи". В результате пострадали четыре человека. Одна из версий, которую рассматривают правоохранительные органы – теракт. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. В то же время чиновник не исключает бытовую причину инцидента, в том числе взрыв газового баллона.