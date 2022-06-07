Власти Херсона заявили, что взрыв в кафе был терактом

Взрыв в Херсоне, из-за которого пострадали четверо, квалифицирован местными властями как теракт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Взрыв в кафе «Ностальжи» в Херсоне, из-за которого были ранены четыре человека, местные власти квалифицируют как террористический акт. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. В то же время чиновник не исключает бытовую причину ЧП.

«Целенаправленность взрыва - это теракт или, может быть, баллон газовый взорвался. Мы не знаем, будем выяснять», - цитирует Стремоусова ТАСС.

Взрыв в херсонском кафе «Ностальжи» произошел во вторник 7 июня, пострадали четверо. Одна из версий, которую рассматривают правоохранительные органы – теракт. Также специалисты не исключают взрыв газового баллона.

12 мая в Херсоне прогремело около шести взрывов подряд. Заместитель главы администрации Херсонской области сообщил, что в небе над Херсоном сработала система противовоздушной обороны.

Позднее власти Херсонской области сообщили о ликвидации агента СБУ при задержании. Он собирал данные о дислокации российских войск и планировал напасть на российский блокпост.

Ранее сообщалось, что поджог украинскими националистами скита Всех Святых Земли Русской был спланирован в Киеве. Монахи и местные жители отказали ВСУ размещении на территории древнего монастыря огневых точек.

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